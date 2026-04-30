Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Наука

В Норвегии обнаружен крупнейший клад эпохи викингов

Институт археологии РАН

В Норвегии обнаружен крупнейший в стране клад эпохи викингов, содержащий почти три тысячи серебряных монет и фрагментов серебра. Находка сделана в поле недалеко от города Рена в муниципалитете Амот и датируется серединой XI века, сообщают норвежские археологи из Музея культурной истории в Осло (Norsk Folkemuseum).

Клад, получивший название «Мерстад», был найден 10 апреля 2026 года двумя любителями металлоискательного поиска. По данным специалистов, сначала были зафиксированы отдельные сигналы, однако вскоре раскопки выявили массивное скопление серебра. К концу месяца число обнаруженных монет превысило 2970, что стало рекордом для Норвегии.

По оценке археологов, большинство монет в кладе — иностранного происхождения. Среди них английские пенни времен королей Этельреда II и Кнута Великого, а также монеты из Германии, Дании и ранней Норвегии. Датировка находок указывает на период с конца X до середины XI века, что позволяет предположить, что клад был спрятан около 1047 года.

Ученые связывают находку с эпохой правления норвежского короля Харальда Хардрады, при котором в стране начала формироваться собственная система чеканки монет. До этого в обращении преобладали иностранные деньги, поступавшие через торговлю и военные походы викингов.

Археологи предполагают, что клад мог быть личным или семейным накоплением богатства, спрятанным в период экономической нестабильности. Регион, где была сделана находка, в тот период был связан с активной добычей и торговлей железом, что делало его важным экономическим центром.

Помимо монет, в кладе обнаружены фрагменты серебра, использовавшиеся как слитки, а также элементы украшений. Особенностью находки стало исключительное состояние предметов — благодаря составу почвы серебро сохранилось практически без коррозии.

По словам специалистов, открытие имеет большое значение для изучения экономики и торговых связей эпохи викингов и может дать новые данные о формировании денежного обращения в Скандинавии.

Ранее в России заявили о планах использовать нейросети для раскопок.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!