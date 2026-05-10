Появились кадры эвакуации заразившихся хантавирусом с лайнера MV Hondius

В сети появились кадры эвакуации людей, заразившихся хантавирусом (признаки инфекции — высокая температура, покраснение глаз, слабость, головная боль, озноб и боли в мышцах; позже возможны покраснение верхней части тела, головы и шеи и ухудшение состояния) с лайнера MV Hondius. Трансляцию ведет Sky News.

На видео пассажиров встречают медики в масках и специальных костюмах. Они машут друг другу, а потом людей с лайнера доставляют на берег.

О вспышке хантавируса стало известно 4 мая: лайнер MV Hondius выполнял рейс через Атлантику из Аргентины в Кабо-Верде, когда у части пассажиров появились симптомы тяжелого респираторного заболевания. По данным СМИ, вирус мог попасть на лайнер из Аргентины.

На борту судна во время экспедиции заразились как минимум восемь человек, трое из них — включая граждан Нидерландов и Германии — не выжили. 24 апреля, спустя две недели после первого летального исхода на борту, лайнер покинули как минимум 12 человек из разных стран мира. Сейчас этих людей пытаются оперативно найти и проверить, чтобы исключить дальнейшее распространение инфекции.

Ранее глава ВОЗ сравнил хантавирус и ковид.