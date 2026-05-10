Площадь пожара на уральской лесопилке выросла до 4 тыс. «квадратов»

В Свердловской области локализовали пожар на деревообрабатывающем предприятии

Площадь пожара на деревообрабатывающем предприятии в городе Дегтярск Свердловской области выросла до 4 тыс. кв. м. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России.

В ведомстве заявили, что на этой площади возгорание удалось локализовать. Угрозы для жилого сектора нет. В борьбе с огнем участвуют 50 человек и 18 единиц техники.

До этого стало известно, что в Дегтярске загорелись два склада, бытовое здание, два автосервиса и сложенная на улице готовая продукция по адресу Объездная дорога, 6б. Изначально огонь распространился на 3,8 тыс. «квадратов».

Кадры пожара опубликовал местный паблик. По словам подписчика, в городе загорелась лесопилка. На видео от промышленной зоны в небо поднимается столб черного дыма.

На этой неделе в Чернобыльской зоне отчуждения загорелся лес на площади более 1100 га. Борьбу с огнем осложнили не только сухая погода и сильный ветер, но и риск подрыва на минах. Эксперты предупредили, что ситуация с пожаром представляла серьезные радиационные угрозы, особенно для западных стран.

Ранее россиянин случайно спалил автопарк на 40 млн рублей.

 
