Названа площадь пожара на рынке в Пятигорске

Площадь пожара на территории рынка «Лира» в Пятигорске составляет 1 100 квадратных метров. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Предгорного муниципального округа Николай Бондаренко.

По предварительным данным, повреждено примерно 100 контейнеров. Сведений о пострадавших при этом не поступало.

Согласно сообщению Бондаренко, в настоящее время на месте происшествия работают пять пожарных частей, спасательные службы и бригады скорой помощи. В тушении задействованы 12 единиц техники. Производится проливка конструкций, чтобы исключить дальнейшее распространение и локализацию огня.

О сильном пожаре на рынке в Пятигорске стало известно днем 10 мая. Причина возгорания в настоящее время устанавливается.

Утром 10 мая в поселке Бисерть в Свердловской области загорелись семь частных домов. Пламя быстро распространилось из-за плотной застройки и сильного ветра, скорость порывов которого достигает 20 м/с. Губернатор региона Денис Паслер заявил, что ситуация находится под контролем. По словам главы Бисертского муниципального округа Валентины Суровцевой, в гостинице «Увал» был организован пункт временного размещения, но пока жители населенного пункта туда не обращались.

Ранее в Дагестане из-за взрыва газового баллона загорелись несколько жилых домов.