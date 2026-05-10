В Москве нападавшим на контролеров вынесли реальные сроки

Ликсутов: в Москве 15 безбилетников получили сроки за нападения на контролеров

В Москве за последние три года 15 безбилетников получили реальные сроки лишения свободы за нападения на контролеров. Об этом сообщил РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По словам Ликсутова, осужденные получили наказания сроком до 3,5 года колонии. Он отметил, что Следственный комитет России проводит проверку по каждому случаю нападения на контролеров и принимает решение о возбуждении уголовного дела.

Заммэра также рассказал, что за этот период в городском транспорте выявили 140 нарушителей, которые проявляли агрессию в отношении сотрудников контроля.

Ликсутов напомнил, что максимальное наказание за такие преступления может достигать 10 лет лишения свободы.

По данным столичного дептранса, осенью 2025 года московские суды вынесли 11 обвинительных приговоров за нападения на сотрудников транспорта.

