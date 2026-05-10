Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
День Победы — 2026Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

В Москве нападавшим на контролеров вынесли реальные сроки

Ликсутов: в Москве 15 безбилетников получили сроки за нападения на контролеров
Валерий Мельников/РИА Новости

В Москве за последние три года 15 безбилетников получили реальные сроки лишения свободы за нападения на контролеров. Об этом сообщил РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По словам Ликсутова, осужденные получили наказания сроком до 3,5 года колонии. Он отметил, что Следственный комитет России проводит проверку по каждому случаю нападения на контролеров и принимает решение о возбуждении уголовного дела.

Заммэра также рассказал, что за этот период в городском транспорте выявили 140 нарушителей, которые проявляли агрессию в отношении сотрудников контроля.

Ликсутов напомнил, что максимальное наказание за такие преступления может достигать 10 лет лишения свободы.

По данным столичного дептранса, осенью 2025 года московские суды вынесли 11 обвинительных приговоров за нападения на сотрудников транспорта.

Ранее в балашихинском автобусе повесили плюшевого зайца для устрашения пассажиров.

 
Теперь вы знаете
Из плена на родину. Как Россия, Украина и США обменивались пленными — от военных до священников и киллера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!