Субботник в Бурятии обернулся опасной находкой

В Бурятии местные жители во время субботника обнаружили гранаты и патроны. Фотографии с места находки опубликовал Telegram-канал «Весь Улан-Удэ».

Инцидент произошел на улице Третьякова. Во время уборки территории жильцы нашли боеприпасы. Как уточняется, одна из гранат оказалась пустой, вторая — нет.

На место прибыли спецслужбы, которые забрали найденные боеприпасы.

Авторы публикации напомнили, что при обнаружении взрывоопасных предметов нельзя прикасаться к ним или пытаться самостоятельно обезвредить. В таких случаях необходимо сразу обращаться в экстренные службы и отойти на расстояние 50–100 метров.

Также запрещается закапывать боеприпасы, бросать их в воду, разбирать, распиливать или кидать в огонь, поскольку любые действия с такими предметами могут быть опасны для жизни.

До этого в Крыму мальчик получил травму руки из-за взрыва гранаты, которую он нашел во время прогулки. Мальчик вместе с приятелем собирал жестяные банки в пустующей постройке. Среди мусора он заметил предмет, похожий на боеприпас, и сунул его в карман.

Ранее школьница пострадала при взрыве страйкбольной гранаты.