Пикапер после приставаний к девушке вместо номера телефона получил 15 суток ареста

Суд отправил под арест на 15 суток пикапера, который во время попытки знакомства тронул девушку за грудь. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

По данным канала, мужчина попытался познакомиться с незнакомкой, однако получил отказ. После этого он вместе с приятелем пошел за девушкой в метро.

Как утверждается в публикации, мужчина зажал девушку между колоннами, не давал ей уйти и прикоснулся к ее груди. Позже он отрицал произошедшее и заявлял, что лишь хотел познакомиться. Также задержанный уверял, что не помнит момента с прикосновением.

В итоге суд арестовал нарушителя на 15 суток.

До этого на Урале мужчина пытался познакомиться с девушкой на улице и стал ее домогаться после отказа. По словам пострадавшей, она шла в наушниках и не была настроена на общение, когда к ней подошел незнакомец и начал хватать за плечо.

Девушка сняла наушник — мужчина спросил, можно ли познакомиться, однако она ответила отказом. После этого он схватил ее за ягодицу, на что та резко отреагировала и злоумышленник убежал.

Ранее в Астрахани подростки домогались женщин после неудачной попытки знакомства.