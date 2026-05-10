Пикапер после приставаний к девушке вместо номера телефона получил 15 суток ареста

112: суд арестовал пикапера, тронувшего девушку за грудь при попытке знакомства
Суд отправил под арест на 15 суток пикапера, который во время попытки знакомства тронул девушку за грудь. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

По данным канала, мужчина попытался познакомиться с незнакомкой, однако получил отказ. После этого он вместе с приятелем пошел за девушкой в метро.

Как утверждается в публикации, мужчина зажал девушку между колоннами, не давал ей уйти и прикоснулся к ее груди. Позже он отрицал произошедшее и заявлял, что лишь хотел познакомиться. Также задержанный уверял, что не помнит момента с прикосновением.

В итоге суд арестовал нарушителя на 15 суток.

До этого на Урале мужчина пытался познакомиться с девушкой на улице и стал ее домогаться после отказа. По словам пострадавшей, она шла в наушниках и не была настроена на общение, когда к ней подошел незнакомец и начал хватать за плечо.

Девушка сняла наушник — мужчина спросил, можно ли познакомиться, однако она ответила отказом. После этого он схватил ее за ягодицу, на что та резко отреагировала и злоумышленник убежал.

Ранее в Астрахани подростки домогались женщин после неудачной попытки знакомства.

 
