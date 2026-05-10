В Калуге задержали мужчину за поддержку ВСУ в интернете

В Калуге силовики задержали местного жителя за поддержку ВСУ в проукраинских пабликах. Об этом сообщил Telegram-канал «ES! — канал Евгения Серкина».

По данным канала, мужчина в течение длительного времени оставлял комментарии с одобрением действий украинской стороны и был уверен, что это не повлечет последствий.

После задержания калужанин заявил на камеру, что раскаивается в своих действиях и призвал других не повторять его ошибок.

В публикации отмечается, что мужчине может грозить серьезный срок по делу о поддержке терроризма. При этом раскаяние, как утверждает автор канала, не избавит его от суда и возможного заключения.

До этого сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего заместителя главы администрации закрытого города Сарова, расположенного в Нижегородской области, Михаила Щербака. В настоящее время Щербак работает в «Атомстройэкспорте». Он занимает пост директора по капитальному строительству.

Ранее россиян предупредили, что перевод продавцу на рынке может грозить обвинениями в финансировании ВСУ.

 
