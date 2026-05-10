Вертолет сдул коляску в воду при посадке около Петропавловской крепости

В Петербурге прогулочный вертолет Ми-8 при посадке сдул детскую коляску в Кронверкский пролив. Об этом сообщил Telegram-канал «Дорожный инспектор».

Инцидент произошел накануне вечером у Петропавловской крепости. Вертолет заходил на посадку прямо рядом с отдыхающими. Потоком сильного воздуха коляску сдуло в пролив. Ребенка в этот момент в ней не было. Женщина, которая была рядом, попыталась поймать коляску, но в итоге сама чуть не упала в воду.

Капитан проплывавшего мимо катера хотел помочь достать коляску из воды, но его судно село на мель. Предварительно, сильный ветер от вертолета также повредил березу.

До этого коляска упала на рельсы в петербургском метро. Инцидент произошел на станции метро «Звенигородская». Как рассказали очевидцы, в коляске ребенка не было. Сотрудник метро помог поднять коляску обратно на платформу.

Ситуация, по словам пассажиров, повлияла на движение поездов. Некоторые из них якобы встали в тоннеле из-за инцидента. Спустя непродолжительное время движение восстановили.

