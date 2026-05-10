Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
День Победы — 2026Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Вертолет сдул коляску в воду при посадке около Петропавловской крепости

В Петербурге вертолет сдул детскую коляску в Кронверкский пролив

В Петербурге прогулочный вертолет Ми-8 при посадке сдул детскую коляску в Кронверкский пролив. Об этом сообщил Telegram-канал «Дорожный инспектор».

Инцидент произошел накануне вечером у Петропавловской крепости. Вертолет заходил на посадку прямо рядом с отдыхающими. Потоком сильного воздуха коляску сдуло в пролив. Ребенка в этот момент в ней не было. Женщина, которая была рядом, попыталась поймать коляску, но в итоге сама чуть не упала в воду.

Капитан проплывавшего мимо катера хотел помочь достать коляску из воды, но его судно село на мель. Предварительно, сильный ветер от вертолета также повредил березу.

До этого коляска упала на рельсы в петербургском метро. Инцидент произошел на станции метро «Звенигородская». Как рассказали очевидцы, в коляске ребенка не было. Сотрудник метро помог поднять коляску обратно на платформу.

Ситуация, по словам пассажиров, повлияла на движение поездов. Некоторые из них якобы встали в тоннеле из-за инцидента. Спустя непродолжительное время движение восстановили.

Ранее глыба льда с крыши упала на коляску с ребенком в Ульяновске.

 
Теперь вы знаете
Путин о конце конфликта с Украиной, эвакуация с «хантавирусного» лайнера и пособие для многодетных. Главное к утру 10 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!