Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
День Победы — 2026Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Во Владивостоке выходили новорожденную девочку весом меньше полкило

Минздрав: более 50 врачей спасли новорожденную весом 460 граммов во Владивостоке
Минздрав Приморья/VK

Во Владивостоке врачи спасли новорожденную девочку, которая появилась на свет с весом всего 460 граммов. Об этом сообщил Минздрав Приморского края.

Малышку по имени Екатерина уже выписали домой. Девочка окрепла, набрала необходимый вес и вместе с родителями отправилась на Камчатку. Семья специально прилетела в Приморье, чтобы спасти долгожданного ребенка.

В Минздраве отметили, что за жизнь новорожденной боролись более 50 специалистов Приморского краевого перинатального центра. В лечении и выхаживании участвовали врачи разных профилей, анестезиологи-реаниматологи, хирурги, неонатологи и медицинские сестры.

Благодаря работе медиков удалось сохранить жизнь и здоровье ребенка.

До этого в Москве врачи перинатального центра городской клинической больницы (ГКБ) № 31 имени академика Г.М. Савельевой пролонгировали беременность пациентке с редкой патологией — аневризмой маточной артерии, разрыв которой ставил под угрозу жизнь женщины и ее нерожденных детей.

Ранее в Испании новорожденной установили самый маленький в мире кардиостимулятор.

 
Теперь вы знаете
Путин о конце конфликта с Украиной, эвакуация с «хантавирусного» лайнера и пособие для многодетных. Главное к утру 10 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!