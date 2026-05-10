Во Владивостоке выходили новорожденную девочку весом меньше полкило

Во Владивостоке врачи спасли новорожденную девочку, которая появилась на свет с весом всего 460 граммов. Об этом сообщил Минздрав Приморского края.

Малышку по имени Екатерина уже выписали домой. Девочка окрепла, набрала необходимый вес и вместе с родителями отправилась на Камчатку. Семья специально прилетела в Приморье, чтобы спасти долгожданного ребенка.

В Минздраве отметили, что за жизнь новорожденной боролись более 50 специалистов Приморского краевого перинатального центра. В лечении и выхаживании участвовали врачи разных профилей, анестезиологи-реаниматологи, хирурги, неонатологи и медицинские сестры.

Благодаря работе медиков удалось сохранить жизнь и здоровье ребенка.

До этого в Москве врачи перинатального центра городской клинической больницы (ГКБ) № 31 имени академика Г.М. Савельевой пролонгировали беременность пациентке с редкой патологией — аневризмой маточной артерии, разрыв которой ставил под угрозу жизнь женщины и ее нерожденных детей.

Ранее в Испании новорожденной установили самый маленький в мире кардиостимулятор.