Жители целого города остались без воды на все майские праздники

«Осторожно, новости»: жители Энгельса остались без воды на все праздники

Жители Энгельса в Саратовской области остались без воды на все майские праздники из-за аварии на коллекторе. Ситуацию усугубил сильный ливень, пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

Как рассказали сами жители, изначально водоснабжение должны были отключить только в части города, где 29 апреля произошла авария. В городе ввели режим ЧС и привезли новую насосную станцию. Однако ночью прошел сильный ливень, который помешал работам. Из-за этого без воды остался весь город.

По словам местных жителей, коммунальщики обещают вернуть воду только к вечеру 11 мая. Пока власти Энгельса обещали усилить подвоз питьевой и технической воды в два раза, однако график еще не опубликован.

До этого жители Кургана остались без холодной воды из-за аварии на очистных сооружениях. Отключение водоснабжения произошло в микрорайонах так называемой «варгашинской линии»: Керамзитный, Глинки, Затобольный, Утяк, Теплый стан, Придорожный, Лесной и Смолино. В центральных районах Кургана также зафиксировали понижение давления в сети, из-за чего жители верхних этажей многоквартирных домов столкнулись с перебоями.

