Мать двоих детей скончалась после лечебной ингаляции в башкирском санатории

В Башкирии умерла пациентка местного санатория. Как стало известно kp.ru, маме двоих детей стало плохо после первой же лечебной ингаляции.

По данным издания, семья приехала в санаторий, чтобы совместить отдых и лечение, а перед поездкой все ее члены прошли медосмотр и получили санаторно-курортные карты, противопоказаний врачи не выявили.

Уже на следующий день после заселения женщине стало плохо прямо во время процедуры, и медикам не удалось ее спасти. Предварительной причиной смерти называют анафилактический шок.

После трагедии родственники заявили, что администрация санатория не принесла извинений и не помогла с организацией перевозки тела, поэтому им пришлось решать эти вопросы самостоятельно.

Представители учреждения вину не признают и настаивают, что смерть могла быть связана с иными обстоятельствами. Согласно их версии, пострадавшая «могла вдохнуть какие-то другие вещества», вероятно, намекая на что-то запрещенное.

Семья жертвы отрицают такую возможность и намерены через суд добиться компенсации морального и материального вреда. Точную причину гибели россиянки должна установить судебно-медицинская экспертиза.

Ранее врач не заметила перелом черепа и погубила 18-летнего пациента.

 
