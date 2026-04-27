Врач не заметила перелом черепа и погубила 18-летнего пациента

В Германии врача отдали под суд из-за ошибки, стоившей жизни юному пациенту с травмой головы, сообщает Bild.

В окружном суде Теттнанга начался процесс над 38-летним врачом-ординатором Брук В. В сентябре 2023 года в отделение неотложной помощи кампуса Бодензее в Фридрихсхафене доставили 18-летнего Кая В. после падения с велосипеда в состоянии алкогольного опьянения. На голове виднелась лишь царапина, но, как выяснилось позднее, у пациента был перелом черепа с кровоизлиянием в мозг.

Прокурор Мартин Хенгстлер обвинил врача в грубом нарушении стандартов. По его словам, она не распознала опасное для жизни состояние и не назначила рентген и компьютерную томографию (КТ), обязательную при диагностике травм головы, однако сделала инъекцию антигипертензивного препарата, не имея на то оснований. Через четыре часа состояние пациента резко ухудшилось, и его сердце остановилось.

Подсудимая, уроженка Перу, заявила, что сожалеет о случившемся, но отметила, что в ночь смены она обслуживала 30 пациентов одна и была перегружена работой. Ситуацию усугубило отсутствие старшего врача. До этого в клинике уже указывали проблему с кадрами. Суд вынесет свой вердикт 4 мая. Тем временем подсудимая обжаловала решение о наложении штрафа, ей также грозит лишение медицинской лицензии.

