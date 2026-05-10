Во Франции загорелся склад недалеко от аэропорта «Шарль-де-Голль»

Parisien: пожар произошел недалеко от аэропорта «Шарль-де-Голль» во Франции

Пожар произошел в складском помещении недалеко от французского аэропорта «Шарль-де-Голль». Об этом сообщила газета Parisien со ссылкой на пожарную службу департамента Валь-д'Уаз.

«Огромное черное облако в небе над департаментом Валь-д'Уаз. В субботу вечером возле аэропорта «Руасси — Париж — Шарль-де-Голль» произошел пожар», — говорится сообщении.

В тушении пожара задействовано около 60 пожарных. Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал. В настоящий момент выясняются обстоятельства возгорания.

До этого сообщалось, что природный пожар начался на территории артиллерийского полигона в провинции Гелдерланд на востоке Нидерландов. Речь идет о полигоне Т-Харде, который является единственным в стране учебным комплексом, где разрешены стрельбы из артиллерии и минометов.

Ранее в Испании произошел взрыв на военном предприятии.