Стало известно о долгах Варламова в России

Baza: ФНС оштрафовала Илью Варламова на 13 млн рублей за неуплату налогов
Федеральная налоговая служба (ФНС) России оштрафовала блогера Илью Варламова (признан в РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) на 13 млн рублей за неуплату налогов и заблокировала его счета. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По информации канала, блогер пытается оспорить это решение в суде. Он подал иск к ФНС с требованием признать незаконным привлечение его к ответственности. Варламов считает, что штраф в размере 13 млн рублей был начислен ему неправомерно. В свою очередь в ФНС заявляют, что Варламов умышленно уклонялся от уплаты налогов. В связи с этим ему заблокировали счета.

На данный момент у блогера нет действующего бизнеса в России, однако он сохраняет статус индивидуального предпринимателя и продолжает заниматься рекламной деятельностью.

В августе прошлого года Мещанский районный суд Москвы заочно приговорил Илью Варламова к восьми годам колонии по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ. Также суд назначил Варламову штраф в размере 99 млн рублей и на четыре года запретил администрирование сайтов.

Блогер был признан иноагентом в марте 2023 года. В ноябре 2024-го стало известно о возбуждении в отношении него уголовного дела за нарушение правил иноагентской маркировки. В конце мае 2024-го на блогера также составили административный протокол за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Варламов объявлен в международный розыск.

Ранее сообщалось, что блогер Варламов может лишиться квартиры в Москве.

 
