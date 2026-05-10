Дуров отреагировал на расследование против Маска во Франции

Дуров: Франция занимается тем же, в чем обвиняет Илона Маска

Прокуратура Франции обвиняет соцсеть X и ее владельца Илона Маска в тех же правонарушениях, которые совершает и само французское правительство. Об этом заявил основатель мессенджера Telegram Павел Дуров.

По его словам, власти Франции занимаются незаконным сбором персональных данных, нарушают секретность электронных коммуникаций и обрабатывают персональную информацию без должной защиты.

«Французское правительство в панике. Они знают, что серьезные политические изменения в 2027 году раскроют их преступления. Поэтому они пытаются заставить замолчать платформы под любым предлогом», — считает Дуров.

До этого Маску посоветовали проигнорировать приглашение во Францию на слушания по делу X.

Прокуратура Парижа начала расследование уголовного дела в отношении Илона Маска и соцсети X. Это произошло после того, как руководство компании не явилось на добровольные слушания по вопросу о нарушении законодательства платформами Маска. Теперь в прокуратуре грозят принудительно вызвать миллиардера в суд, а если он не придет — выдать ордер на задержание. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Маск высказался об обысках во французских офисах X.