Синоптик рассказал, когда в Москве завершатся «черемуховые холода»

«Черемуховые холода» завершатся в Москве с окончанием выходных. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с РИА Новости.

По словам синоптика, в начале следующей недели потеплеет до майской климатической нормы. Столбики термометров поднимутся до +15…+20 градусов. В отдельные дни будет по-летнему комфортно, добавил специалист. Однако не обойдется без скоротечных локальных дождей и гроз.

Тишковец пообещал, что с понедельника весна твердо встанет на путь смены сезонов. Он отметил, что до конца мая в Москве в основном ожидается 20-градусное тепло.

«Черемуховые холода» — это народное название кратковременного резкого похолодания в мае, которое часто совпадает с периодом цветения черемухи.

В начале мая погода в Москве перешла в режим «метеорологического» лета. Так, минимальная температура в городе 3 мая составляла +10°C, а днем термометры на опорной метеостанции ВДНХ впервые за год показали +20°C. Евгений Тишковец отмечал, что такие показатели больше соответствуют июню.

Однако 8 мая в столице после рекордного тепла резко похолодало.

Ранее стало известно, когда в Москве откроется купальный сезон.