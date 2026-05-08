В Москве после рекордной жары резко похолодает

Аномально теплая погода с температурой до +30 °C завершилась в Москве. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам метеоролога, накануне сразу на 12 метеостанциях европейской части России зафиксировали температурные рекорды. Новые максимумы были установлены в пяти областных центрах: в Смоленске воздух прогрелся до +27 °C, в Нижнем Новгороде — до +27,1 °C, в Калуге — до +28,9 °C, в Туле — до +29,7 °C, а в Орле — до +29,1 °C. Все предыдущие рекорды держались с 1967 года.

Рекордную для 7 мая жару зафиксировали и в Подмосковье. В Можайске температура поднялась до +28,5 °C, а в Коломне — до +30,9 °C, что также превысило показатели 1967 года.

В Москве на главной метеостанции ВДНХ воздух прогрелся до +28,8 °C. На Балчуге температура достигла +30 °C, в Тушино — +28,9 °C, в Строгино и у МГУ — по +29,3 °C, в Бутово — +29,1 °C.

Тишковец отметил, что пятидневное «метеорологическое лето» завершилось.

Утром 8 мая в Москве температура составляла +15,4 °C. Небо было на 60% закрыто высококучевыми облаками, осадков не наблюдалось. Ветер западный, около 1 м/с, влажность — 77%, атмосферное давление — 745 мм ртутного столба.

В течение дня через столичный регион пройдет холодный атмосферный фронт. В Москве и области ожидается облачная погода с прояснениями и кратковременными дождями. Ветер сменится на северный со скоростью 4–9 м/с с порывами. Днем температура снизится до +11…+14 °C, а вечером — до +8…+11 °C. Атмосферное давление вырастет до 752 мм рт. ст.

Ранее москвичам пообещали комфортную и прохладную погоду в выходные.