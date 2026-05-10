Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
День Победы — 2026Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

В трех регионах России разбушевалась стихия

МЧС: шквалистый ветер и ливни прогнозируются в трех областях России
Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Экстренное предупреждение объявили в трех регионах России в связи с ухудшением погодных условий. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на МЧС РФ.

Стихия разбушевалась в Свердловской, Челябинской и Курганской областях. Жителей первого региона, где накануне ветер ломал деревья и сносил дорожные знаки, предупредили об увеличении скорости порывов до 25 м/с.

«В МЧС порекомендовали отказаться от отдыха на природе, организации походов и сплавов», — говорится в материале.

В Челябинской области ожидаются грозы и ливни. В регионе может пройти град, ветер усилится до 25 м/с. В Курганской области скорость порывов ветра составит до 21 м/с, а также пройдет дождь.

Кроме того, ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал зимний шторм в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре. Температура воздуха в регионе опустится ниже 0°C, а дороги покроются слоем льда и снега. На этом фоне на трассе «Югра» ограничили движение всех видов транспорта, подчеркнули журналисты.

7 мая Тишковец сообщил, что к выходным в Москву придут легкие «черемуховые холода» без снега и заморозков. Ожидается, что они перетекут в умеренное майское тепло на следующей неделе.

Ранее москвичам напомнили правила поведения во время непогоды.

 
Теперь вы знаете
Атомный щит коммунизма. Как СССР разработал свою первую ядерную бомбу и бросил вызов США
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!