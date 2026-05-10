В трех регионах России разбушевалась стихия

Экстренное предупреждение объявили в трех регионах России в связи с ухудшением погодных условий. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на МЧС РФ.

Стихия разбушевалась в Свердловской, Челябинской и Курганской областях. Жителей первого региона, где накануне ветер ломал деревья и сносил дорожные знаки, предупредили об увеличении скорости порывов до 25 м/с.

«В МЧС порекомендовали отказаться от отдыха на природе, организации походов и сплавов», — говорится в материале.

В Челябинской области ожидаются грозы и ливни. В регионе может пройти град, ветер усилится до 25 м/с. В Курганской области скорость порывов ветра составит до 21 м/с, а также пройдет дождь.

Кроме того, ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал зимний шторм в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре. Температура воздуха в регионе опустится ниже 0°C, а дороги покроются слоем льда и снега. На этом фоне на трассе «Югра» ограничили движение всех видов транспорта, подчеркнули журналисты.

7 мая Тишковец сообщил, что к выходным в Москву придут легкие «черемуховые холода» без снега и заморозков. Ожидается, что они перетекут в умеренное майское тепло на следующей неделе.

