Экс-замминистра обороны оставили в СИЗО

Суд оставил в СИЗО бывшего замминистра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова еще на три месяца. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на одного из участников процесса.

«Срок ареста Булгакову и другим фигурантам продлили до 9 августа», — сказал источник агентства.

Он проходит фигурантом в деле о мошенничестве почти на 50 млн рублей вместе с гендиректором ООО «Нева-Балт СПб» Германом Яковлевом и военным пенсионером Геннадием Селезневым.

Уголовное дело связано с заключением контрактов на оказание услуг по энергетическому обследованию систем освещения Военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге. Следствие установило, что в качестве субподрядчика к работам была привлечена подконтрольная Булгакову фирма, которая необоснованно обогатилась почти на 50 млн рублей.

Булгакова занимал пост замминистра обороны с 2008 по 2022 год, после чего был освобожден от должности. Его задержали еще летом 2024 года. Свою вину генерал отрицает. Имущество бывшего замглавы Минобороны, членов его семьи и других фигурантов арестовано на общую сумму 180 млн рублей.

Ранее сообщалось, что сумма взяток по второму делу Тимура Иванова превысила 1,415 млрд рублей.

 
