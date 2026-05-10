В России утвердили концепцию исторического просвещения в школах

Минпросвещения РФ утвердило концепцию исторического просвещения в образовательных организациях, включая детские сады, школы, колледжи и вузы. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
В ведомстве рассказали, что концепция определяет основные направления и механизмы формирования «общероссийской гражданской идентичности среди подрастающего поколения».
Отдельный акцент в документе, по словам министра просвещения Сергея Кравцова, сделан на обучении школьников навыкам критической оценки информации, работы с источниками и противодействия фальсификации истории.
Концепция предполагает повышение квалификации педагогов, подготовку методических материалов, развитие исторических кружков и клубов. Кроме того, она предусматривает проведение конференций, конкурсов, олимпиад, исторических уроков и квестов.
План реализации концепции рассчитан на пять лет. Согласно ему, в 2027 году должна быть создана информационная платформа по историческому просвещению.
Документ был направлен в регионы для реализации, добавили в министерстве.
В апреле Минпросвещения ввело предмет «Духовно-нравственная культура России» для учащихся 5-7 классов.
Ранее в Госдуме предложили вернуть в школы «основы православия».