В Латвии жители массово пришли к братским захоронениям 9 мая

Депутат Пагор: в День Победы братские захоронения в Латвии были усыпаны цветами
В честь Дня Победы, 9 мая, граждане Латвии массово несли букеты к памятникам советских воинов, несмотря на запреты. Об этом заявил депутат городской думы Елгавы Андрей Пагор, его слова приводит РИА Новости.

Агентство отмечает, что в этом году памятные мероприятия прошли без громких инцидентов, за исключением нескольких мелких провокаций. Политик отметил, что жителей республики не остановили попытки местной власти переписать историю и выставить советских солдат оккупантами.

Пагор подчеркнул, что отдать дань уважения к могилам пришло огромное количество людей, среди которых были латыши.

«9 Мая объединяет не только русскоговорящих людей… объединяет всех адекватных», — резюмировал он.

9 мая жители эстонского города Нарва собрались на набережной на концерт ко Дню Победы в приграничном Ивангороде в Ленинградской области.

Парад в честь 81-й годовщины Победы в ВОВ состоялся на Красной площади. Владимир Путин выступил с речью: он назвал День Победы священным и главным праздником и напомнил, что именно советский народ спас весь мир от нацизма. Само парадное шествие состоялось без военной техники — как поясняли в Москве, из-за угрозы со стороны Украины. При этом в ходе трансляции показали работу военных ВС РФ в зоне спецоперации. В составе пеших колонн по Красной площади впервые прошли бойцы войск беспилотных систем, а также расчет военнослужащих КНДР.

Ранее сообщалось, что для жителей Нарвы в приграничном Ивангороде транслировали Парад Победы.

 
