Неизвестный устроил стрельбу на улице в Киеве

В Киеве неизвестный начал стрелять во дворе ЖК
В Киеве неизвестный устроил стрельбу во дворе ЖК «Варшавский» недалеко от центра украинской столицы. Видео из местных пабликов разместила «Страна.ua».

На записи слышны два выстрела, после этого очевидцы расходятся от места происшествия в Подольском районе под нецензурную брань и призывы мужчины «положить ствол».

По данным «РБК-Украина», полицейские задержали открывшего огонь. Стрелять из травматического пистолета он начал во время ссоры с другим мужчиной. Его оппонент находится в удовлетворительном состоянии. Полицейские выясняют обстоятельства инцидента.

2 мая в Киеве военный ВСУ открыл огонь из-за конфликта на дороге. Стрельба началась, когда другой водитель попытался перестроиться. Очевидцы скрутили солдата ВСУ.

В тот же день во Львове на западе Украины неизвестный устроил стрельбу на остановке.Минимум шесть выстрелов раздались в районе Рясное. Свидетели утверждали, что человек в плаще с оружием в руке направлялся к остановке. Заметившие его люди начали паниковать и разбегаться в разные стороны.

