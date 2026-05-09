Над Невой прогремел салют в честь Дня Победы

У стен Петропавловской крепости прогремел праздничный салют по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, передает ТАСС.

Агентство сообщает, что залпы артиллерийского салюта и фейерверки запустили над Невой под песню «День Победы». На набережной собрались тысячи горожан и гостей Петербурга.

Несмотря на различия в официальных датах (в странах Евросоюза и ряде других государств победу над нацизмом и окончание Второй мировой войны отмечают 8 мая) и, местами, противодействия властей, торжества по случаю 81-й годовщины Победы над нацистской Германией 9 мая состоялись не только в России и СНГ, но и во всем мире.

На Украине жители массово возложили цветы к мемориалам павшим воинам, в Европе прошли шествия «Бессмертных полков», а в Африке состоялись концерты. Израиль — одна из немногих стран за пределами бывшего СССР, где победа над нацизмом отмечается именно 9 мая, причем праздник закреплен законодательно. Главные торжества традиционно состоялись в городе Нетания.

Ранее россиян поздравили с Днем Победы с передовой.