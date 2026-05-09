Россиян поздравили с Днем Победы с передовой

Российские военные с Купянского направления в зоне СВО «от всего сердца» поздравили граждан РФ с Днем Победы. Видео с передовой публикует Life.ru со ссылкой на SHOT.

В ролике солдаты говорят, что помнят подвиг участников Великой Отечественной войны, чтят его и благодарят за подаренное будущее.

По словам одного из военных на видео, героизм предков вдохновляет их до сих пор.

До этого в Москве прошел военный парад, посвященный 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Расчет участников СВО прошел по Красной площади со знаменами группировок войск и военных округов.

Также в параде впервые участвовали военнослужащие войск беспилотных систем, а бойцы армии Северной Кореи, помогавшие освобождать Курскую область, шли в составе парадных расчетов ВС РФ. Техники на параде не было — как поясняли в Кремле, это связано с угрозой со стороны Украины.

Ранее Британия не пригласила дипломатов РФ на мероприятия по случаю окончания Второй мировой.