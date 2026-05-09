В Австралии из лаборатории пропали более 300 пробирок с опасными вирусами

Две пробирки, в которых содержался хантавирус, пропали из лаборатории в Австралии в 2021 году. Об этом сообщает издание Mirror.

Пропажа вскрылась в одной из государственных лабораторий штата Квинсленд, где специалисты недосчитались 323 пробирки с опасными вирусами. Среди исчезнувших образцов — две пробирки с хантавирусом, 223 с лиссавирусом, близкого к вирусу бешенства, а также почти 100 пробирок с вирусом Хендра, который считается одним из наиболее опасных зоонозных патогенов Австралии.

Биоматериалы пропали еще в 2021 году во время перемещения между холодильными установками, однако об этом стало известно лишь в 2024 году — после внутренней проверки. Предполагается, что часть образцов могла быть случайно уничтожена из-за неисправности морозильной камеры и нарушений в документации.

По данным австралийского Минздрава, признаков кражи или утечки выявлено не было.

До этого агентство Associated Press сообщило, что пассажиров, сошедших с зараженного лайнера MV Hondius до официального выявления вспышки хантавируса, ищут на четырех континентах. Инфекцию уже обнаружили в Швейцарии и Израиле, в американской Калифорнии несколько человек находятся под наблюдением.

Всемирная организация здравоохранения предупреждает о риске новых случаев: из-за длительного инкубационного периода заражения могут проявиться спустя недели. Насколько опасен вирус и как от него защититься — в материале «Газеты.Ru».

Ранее перенесшая хантавирус женщина рассказала, что столкнулась с «галлюцинациями и безумием».

 
