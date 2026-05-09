Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
День Победы — 2026Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Праздничные салюты в честь Дня Победы прошли в городах Сибири

В городах Сибири празднование Дня Победы завершилось салютами
Виталий Аньков/РИА Новости

Празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в городах Сибири завершилось праздничными салютами и фейерверками. Об этом сообщает ТАСС.

В Новосибирске, несмотря на грозу и кратковременный дождь, жители пришли на центральную площадь и в другие места, чтобы увидеть завершение торжеств. Артиллерийский салют был дан на Михайловской набережной.

В Красноярске фейерверк запустили с баржи в акватории Енисея со стороны гостиницы «Огни Енисея» и ТЦ «Красноярье». Зрелище длилось несколько минут, на улицах вокруг заметно увеличилось число автомобилей, из-за чего местами возникли пробки. Праздничные залпы были видны и за пределами города.

В Барнауле одновременно запустили фейерверки в пяти локациях. Наибольшее число горожан собралось на набережной: салют дали прямо над рекой Обь.

Аналогичные торжества прошли также в небе над Кемерово и Новокузнецком.

До этого праздничный салют в честь Дня Победы отменили в Тюмени. Данное решение было принято с целью обеспечения максимальной безопасности горожан.

Ранее празднования 81-й годовщины Победы прошли по всему миру при поддержке Русских домов.

 
Теперь вы знаете
Из плена на родину. Как Россия, Украина и США обменивались пленными — от военных до священников и киллера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!