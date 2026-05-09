Праздничные салюты в честь Дня Победы прошли в городах Сибири

Празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в городах Сибири завершилось праздничными салютами и фейерверками. Об этом сообщает ТАСС.

В Новосибирске, несмотря на грозу и кратковременный дождь, жители пришли на центральную площадь и в другие места, чтобы увидеть завершение торжеств. Артиллерийский салют был дан на Михайловской набережной.

В Красноярске фейерверк запустили с баржи в акватории Енисея со стороны гостиницы «Огни Енисея» и ТЦ «Красноярье». Зрелище длилось несколько минут, на улицах вокруг заметно увеличилось число автомобилей, из-за чего местами возникли пробки. Праздничные залпы были видны и за пределами города.

В Барнауле одновременно запустили фейерверки в пяти локациях. Наибольшее число горожан собралось на набережной: салют дали прямо над рекой Обь.

Аналогичные торжества прошли также в небе над Кемерово и Новокузнецком.

До этого праздничный салют в честь Дня Победы отменили в Тюмени. Данное решение было принято с целью обеспечения максимальной безопасности горожан.

Ранее празднования 81-й годовщины Победы прошли по всему миру при поддержке Русских домов.