В Тюмени отменили салют в честь Дня Победы

В Тюмени отменили фейерверк на 9 Мая

Праздничный салют в честь Дня Победы отменили в Тюмени. Об этом в «Макс» сообщил мэр города Максим Афанасьев.

Градоначальник отметил, что решение отказаться от праздничного фейерверка было принято с целью обеспечения максимальной безопасности горожан.

«9 мая на площади Памяти пройдет традиционное мероприятие «Рассвет Победы», в рамках которого состоится салютование», — добавил Афанасьев.

По его словам, другие праздничные мероприятия в Тюмени состоятся. Так, в городе пройдут парад «Салют, Победа!» и шествие «Бессмертный полк России». Кроме того, на центральных площадках и набережной пройдут запланированные концерты, отметил мэр.

9 мая 2026 года в России и ряде других стран пройдут мероприятия по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В ряде российских регионов и городов парады 9 мая отменили из соображений безопасности. О таком решении уже объявили власти Крыма, Великого Новгорода и Воронежа.

Ранее военный эксперт призвал россиян быть готовыми к провокациям ВСУ в День Победы.