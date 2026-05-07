Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Общество

В Тюмени отменили салют в честь Дня Победы

В Тюмени отменили фейерверк на 9 Мая
Виталий Аньков/РИА Новости

Праздничный салют в честь Дня Победы отменили в Тюмени. Об этом в «Макс» сообщил мэр города Максим Афанасьев.

Градоначальник отметил, что решение отказаться от праздничного фейерверка было принято с целью обеспечения максимальной безопасности горожан.

«9 мая на площади Памяти пройдет традиционное мероприятие «Рассвет Победы», в рамках которого состоится салютование», — добавил Афанасьев.

По его словам, другие праздничные мероприятия в Тюмени состоятся. Так, в городе пройдут парад «Салют, Победа!» и шествие «Бессмертный полк России». Кроме того, на центральных площадках и набережной пройдут запланированные концерты, отметил мэр.

9 мая 2026 года в России и ряде других стран пройдут мероприятия по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В ряде российских регионов и городов парады 9 мая отменили из соображений безопасности. О таком решении уже объявили власти Крыма, Великого Новгорода и Воронежа.

Ранее военный эксперт призвал россиян быть готовыми к провокациям ВСУ в День Победы.

 
Теперь вы знаете
Удар дронов по жилым домам, первое в году снижение цен и неизвестные вирусы в клещах. Что нового к утру 7 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!