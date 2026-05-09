По всему миру при поддержке Русских домов прошли празднования Дня Победы

В странах Европы, Азии, Африки и Латинской Америки прошли празднования Дня Победы

В России и в странах Европы, Азии, Африки и Латинской Америки при поддержке Русских домов прошли памятные и праздничные мероприятия в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

В Египте прошел круглый стол «Всемирно-историческое значение Великой Победы», квест-игра «Наша Победа!», акция «Георгиевская ленточка» и праздничный концерт. В Брюсселе организовали молодежный концерт «Музыка памяти», показ фильм «Черный лес», возложение венков к захоронениям советских солдат и выставки.

На Кипре праздничные мероприятия прошли в Лимасоле, Ларнаке, Никосии и Пафосе.

В Китае при поддержке Русского дома прошел праздничный концерт, церемония передачи «Огня памяти» и показ Парада Победы на Красной площади.

Также мероприятия в честь Дня Победы прошли в Белоруссии. Акция «Бессмертный полк» объединила жителей Минска, Бреста, Гродно, Гомеля и Могилева. Русские дома в Минске, Гомеле и Бресте стали площадками VI Всемирной онлайн-видеоконференции ветеранов и блокадников «Память, сберегающая мир».

Кроме того, на площадках Русских домов и партнерских организаций во многих странах прошли акции исторической памяти, среди которых «Сад памяти», «Огонь памяти» и другие.