Шествия «Бессмертного полка» прошли в России и за рубежом

В Петербурге шествие «Бессмертного полка» стало одним из самых массовых в 2026 году

Шествия «Бессмертного полка» в 2026 году прошли в 39 регионах России, а также в Европе, Африке, Америке и Австралии. Об этом сообщила пресс-служба общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России».

Уточняется, что первыми в России на улицы с портретами героев вышли жители Камчатского края, далее шествия прошли по улицам городов Дальневосточного, Сибирского и Уральского федеральных округов.

Одним из самых массовых в 2026 году стали шествия в Петербурге и Казани. В Санкт-Петербурге участники прошли по Невскому проспекту, также к акции присоединилась «Бессмертная флотилия» — десятки судов с портретами ветеранов на борту.

В Тюмени в шествии «Бессмертного полка» приняли участие более 100 тыс. человек, в Хабаровске — 50 тыс., в Астрахани – более 60 тыс., в Омске — 70 тыс., также 15 яхт с портретами фронтовиков вышли на Иртыш, а участники «Бессмертного МОТОполка» провезли портреты героев по центральным магистралям города.

В Норильске участники акции прошли по улицам, несмотря на непогоду. На Чукотке шествие возглавили дети.

В Магадане и на Ямале к «Бессмертному полку» подключились пилоты вертолетов, они украсили машины знаменами Победы. Также акция прошла в Мурманске.

В Кировской области активисты пронесли по улицам 50-метровое полотно «Память, вышитая нитью», на котором золотом выведено свыше 500 имен героев.

В Центральном федеральном округе шествие прошло в Ярославле.

На Кавказе самая многочисленная акция состоялась в Ставрополе, также шествия прошли во Владикавказе и Махачкале. Кроме того, в Дагестане к «Бессмертному полку» присоединились жители высокогорных селений.

Также «Бессмертный полк» прошел в странах Европы, Африки, Америки и Австралии. В частности, память своих героев почтили жители Абхазии, Армении, Сербии, Франции, КНР, Индии, Турции, Израиля, Монголии, Канады и Чили. Самыми многочисленными в Европе стали шествия в Испании, Сербии, Германии, Италии и на Кипре.

В Испании и Канаде память героев также почтили в воздухе: над Каталонией поднялся самолет со Знаменем Победы, а в Монреале — с георгиевской лентой.