Стало известно о двух новых случаях заражения хантавирусом

Reuters: в Испании заподозрили два новых случая заражения хантавирусом
В Европе выявили два новых случая заболевания, которое может быть хантавирусом (признаки инфекции — высокая температура, покраснение глаз, слабость, головная боль, озноб и боли в мышцах; позже возможны покраснение верхней части тела, головы и шеи и ухудшение состояния), передает Reuters.

Агентство уточняет, что о них стало известно в пятницу, 8 мая. Первый случай зафиксирован у испанки, а второй — на островах Тристан-да-Кунья в Южной Атлантике.

В статье есть подробности только о первом пациенте: жительница Испании обратилась в больницу с «легкими респираторными симптомами». Ей должны были сделать тест на хантавирус. Детали о втором заболевшем не приводятся.

«Однако этот случай наглядно демонстрирует, насколько широко могут распространяться инфекционные заболевания в эпоху современных путешествий», — замечает Reuters.

О вспышке хантавируса стало известно 4 мая: лайнер MV Hondius выполнял рейс через Атлантику из Аргентины в Кабо-Верде, когда у части пассажиров появились симптомы тяжелого респираторного заболевания. По данным СМИ, вирус мог попасть на лайнер из Аргентины.

На борту судна во время экспедиции заразились как минимум восемь человек, трое из них — включая граждан Нидерландов и Германии — не выжили. 24 апреля, спустя две недели после первого летального исхода на борту, лайнер покинули как минимум 12 человек из разных стран мира. Сейчас этих людей пытаются оперативно найти и проверить, чтобы исключить дальнейшее распространение инфекции.

Ранее перенесшая хантавирус женщина столкнулась с «галлюцинациями и безумием».

 
