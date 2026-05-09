РИА Новости: переселенцы с Украины назвали День Победы символом мира

Украинские переселенцы, которые сейчас живут в Крыму, рассказали, что для них День Победы — прежде всего знак мира и ожидания возвращения домой. Об этом сообщает РИА Новости.

«Для нас, украинских переселенцев, День Победы – это символ всего самого доброго: мира, надежды и возвращения домой», — отметила Юлия Баева, участвующая в праздничных мероприятиях.

Татьяна Керечун подчеркнула, что этот день означает «светлое будущее без войны и страданий», где есть место миру, любви и уважению к каждому человеку. Нина Арап добавила: «День Победы ассоциируется у меня с возможностью строить счастливое будущее».

Как сообщил руководитель крымского Центра поддержки украинских переселенцев международного общественного движения «Другая Украина» Олег Бондаренко, представители переселенческих сообществ приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню Победы, в разных районах полуострова.

До этого сообщалось, что в Киеве 9 мая, несмотря на решение властей «отменить» празднование Дня Победы на Украине, горожане продолжают возлагать цветы к Обелиску вечной славы.

Ранее Путин подписал закон о бесплатной юридической помощи для переселенцев.