Общество

Многодетная россиянка десять лет истязала четверых детей и попала под суд

Следственный комитет Российской Федерации по Нижегородской области

В Нижегородской области вынесли приговор многодетной матери, которая десять лет истязала своих детей. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Установлено, что местная жительница с 2015 по 2024 год истязала своих четверых детей, систематически применяя в их отношении недопустимые методы воспитания. Женщина наносила малолетним побои и создавала для них травмирующие психику ситуации.

Женщину признали виновной по уголовным статьям об истязании в отношении двух или более заведомо несовершеннолетних лиц и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Суд избрал ей наказание в виде пяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Ранее мать из Волгограда попала под суд за истязание четырех детей.

 
