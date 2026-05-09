В Приднестровье более 100 тысяч человек приняли участие в шествии «Бессмертного полка»

Красносельский: «Бессмертный полк» в Приднестровье собрал 105 тысяч человек
Telegram-канал «Вадим Красносельский»

Более 100 тысяч человек приняли участие в шествии «Бессмертного полка» в городах Приднестровья. Об этом заявил глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский в своем Telegram-канале.

«105 тысяч приднестровцев и гостей республики приняли сегодня участие в шествии памяти, миролюбия, дружбы, взаимопонимания, семейных и исторических уз — в шествии «Бессмертного полка», — написал он.

Он уточнил, что только на центральной площади Тирасполя с портретами ветеранов собрались около 42 тысяч человек. Еще более 60 тысяч участников прошли колоннами к мемориалам в других населенных пунктах Приднестровья.

По его словам, во время шествия «никто не спрашивал друг у друга национальности, гражданства, место проживания, вероисповедания». Красносельский отметил, что в акции участвовали не только жители разных районов республики, но и приезжие из других стран.

«Бессмертный полк» — это общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья в память об участниках Великой Отечественной войны. Впервые акция прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а с 2013 года стала всероссийской.

До этого опрос показал, что День Победы является главным праздником для большинства россиян. 76% респондентов заявили, что считают 9 Мая личным праздником. Далее в списке любимых следуют Новый год, Международный женский день, Рождество Христово и День защитника Отечества.

Ранее были названы главные смыслы Дня Победы для россиян.

 
