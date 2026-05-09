В Париже состоялась акция «Бессмертный полк»

В Париже участники «Бессмертного полка» прошли со знаменем Победы

Участники «Бессмертного полка» в Париже вышли с знаменем Победы и флагами СССР, колонну сопровождает полиция. Об этом сообщает РИА Новости.

«Участники памятной акции, приуроченной ко Дню Победы, собрались в пятницу днем у исторического цирка рядом с площадью Республики во французской столице, принеся фотографии своих близких, участвовавших в Великой Отечественной войне», — говорится в материале.

«Бессмертный полк» направляется в сторону кладбища Пер-Лашез, где акция завершится возложением цветов к памятнику русским участникам французского Сопротивления.

Накануне в городе Монпелье на юге Франции прошло шествие «Бессмертного полка». СМИ сообщали, что у места проведения акции были замечены провокаторы с украинскими флагами. Рядом дежурила полиция.

До этого стало известно, что представители украинской диаспоры попытались помешать проведению акции «Бессмертный полк» в Женеве.

Мероприятие проходило на площади Наций рядом со штаб-квартирой ООН. По данным СМИ, обстановка вокруг шествия с самого начала оставалась напряженной. По периметру площади начали появляться представители Украины с национальными флагами — в основном молодые люди.

Ранее украинские беженцы пытались сорвать акцию «Бессмертный полк» в Амстердаме.