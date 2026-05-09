Супруга нациста привезла в Бразилию мыло из жира узников концлагеря

Filippo Monteforte/AP

Супруга нациста Вольфганга Герхардта привезла в Бразилию мыло из жира, изготовленного из останков жертв лагеря смерти Аушвиц-Биркенау. Об этом рассказал историк Педро Бурини, автор книги о главвраче концлагеря Йозефе Менгеле «Ангел смерти в Серра-Негра» в беседе с РИА Новости.

«Рут подарила одному человеку два куска мыла, сделанного из жира узников Аушвиц-Биркенау», – сказал Бурини.

Историк объяснил, что для беглых преступников подобные вещи были своеобразным капризом. Этот предмет служил символом унижения врагов, об которых палачи продолжали вытирать руки даже спустя годы.

До этого автор книги о Менгеле «Нацисты в бегах» Бетина Антон рассказала, что Менгеле, скрывшийся после Второй мировой войны в Латинской Америке и боялся израильского возмездия до конца жизни. Так, из-за страха ему пришлось переехать из Аргентины в Парагвай. Уже оттуда главный врач Освенцима бежал в Бразилию, услышав о похищении агентами «Моссад» Адольфа Эйхмана из Аргентины.

Менгеле прославился бесчеловечными медицинскими опытами над заключенными, для которых отобрали множество детей-близнецов, а также огромной собранной коллекцией глаз. О том, какие опыты он ставил над живыми подростками, чем еще занимался в Освенциме и что заставляло его делать это, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России раскритиковали новый голливудский фильм о Нюрнбергском процессе.

 
