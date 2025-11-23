На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России раскритиковали новый голливудский фильм о Нюрнбергском процессе

Политолог Васильев: в фильме о Нюрнбергском процессе США исказили историю и логику правосудия
Министерство обороны Российской Федерации

Новый голливудский фильм о Нюрнбергском процессе искажает историю в пользу США, завил политолог Илья Васильев. Его цитирует РИА Новости.

По словам Васильева, фильм создает впечатление, будто в трибунале участвовали исключительно американцы.

«Подобный подход искажает не только историю, но и саму логику международного правосудия после [Второй мировой] войны как результат коллективного политического решения и практических действий союзников», — сказал политолог.

В сентябре состоялась мировая премьера фильма «Нюрнберг» с Рами Малеком и Расселом Кроу в главных ролях. По сюжету незадолго до Нюрнбергского процесса американский психолог Дуглас Келли беседует с нацистскими военными преступниками, чтобы лучше понять природу нацизма. Одним из его собеседников становится рейхсмаршал Герман Геринг.

20 ноября исполнилось 80 лет со дня начала международного трибунала в Нюрнберге, который проходил по 1 октября 1946 года. Перед этим Министерство обороны РФ запустило новый мультимедийный проект «Вердикт Нюрнберга пересмотру не подлежит».

В 2023 году в США состоялась премьера фильма «Нюрнберг» российского режиссера Николая Лебедева.

