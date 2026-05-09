Автор книги о «враче» Освенцима Менгеле рассказала о его последних годах

Главный «врач» концлагеря Освенцим Йозеф Менгеле, скрывшийся после Второй мировой войны в Латинской Америке и боялся израильского возмездия до конца жизни. Об этом рассказала автор книги о Менгеле «Нацисты в бегах» Бетина Антон в беседе с РИА Новости.

«Да, он очень боялся. Он боялся (израильской разведки – прим. ред.) «Моссад» до конца своих дней», — сказала писательница.

По ее словам, из-за страха Менгеле переехать из Аргентины в Парагвай. Уже оттуда главный врач Освенцима бежал в Бразилию, услышав о похищении агентами «Моссад» Адольфа Эйхмана из Аргентины.

Менгеле прославился бесчеловечными медицинскими опытами над заключенными, для которых отобрали множество детей-близнецов, а также огромной собранной коллекцией глаз. Действия Менгеле напоминали обычные медицинские исследования, но как если бы их проводили над скотом, в стране с самыми низкими стандартами обращения с животными.

