Синоптик уточнил прогноз погоды в Москве на 9 Мая

В столичном регионе в ночь на 9 мая прогнозируются дожди, местами умеренные. В праздничный день 9 Мая также ожидаются небольшие дожди, будет преимущественно облачно, сообщил RT синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Помимо дождя, 9 Мая прогнозируется ветер скоростью 6-11 м/с, температура воздуха будет колебаться от +10 до +15 градусов. Аналогичный температурный режим сохранится 10 мая, однако погода в этот день ожидается уже с прояснениями. Кратковременные дожди местами сохранятся, ветер ослабнет до 4-9 м/с.

На понедельник, 11 мая, синоптик спрогнозировал москвичам снова кратковременные дожди, отметив, что при этом потеплеет – воздух в дневные часы прогреется до +12…+17 градусов.

Ранее синоптик сообщил о «финале майской жары» в Москве.