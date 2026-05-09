Сына узника Освенцима Лебедева не пустили посетить русский барак в музее

Валерий Мельников/РИА Новости

Администрация музея в Освенциме несколько раз отказывала сыну узника из России Александру Лебедеву в посещении русского барака музея. Об этом в беседе с РИА Новости поделился он.

Мужчина рассказал, что давно хотел посмотреть барак, в котором содержался его отец, но администрация музея несколько раз отказывала ему в этом под разными предлогами.

«К сожалению, все мои попытки выйти на Музей Освенцима не увенчались успехом. Они отвечали, что русский филиал барака закрыт на ремонт, мы не можем сказать, что именно там есть», — сказал он, отмечая, что это было еще в 1990-е годы.

По словам сына Лебедева, в последние годы в музее что-то происходит, потому что они никого туда не пускают и какие-то подробности узнать невозможно.

В 1960-х годах в здании барака проходила фотовыставка. Там была представлена и фотография его отца, одного из борцов сопротивления.

Александр Федорович Лебедев был не просто узником — он организовал подпольную организацию сопротивления советских военнопленных, чтобы помочь больным и истощенным узникам и спасти заключенных от уничтожения. После освобождения Лебедев написал книгу «Солдаты малой войны».

Ранее в ФСБ рассказали о немецких инженерах, создавших газовые камеры для нацистских концлагерей.

 
