Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииДень Победы — 2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

В России начались длинные выходные

Длинные выходные с 9 по 11 мая начались в России
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В Российской Федерации начались длинные выходные, которые продлятся с 9 по 11 мая. Об этом в беседе с РИА Новости напомнила доцент кафедры трудового права и права социального обеспечения имени К.Н. Гусова Университета имени О.Е. Кутафина Регина Долотина.

Она отметила, что в 2026 году День Победы приходится на субботу, поэтому выходные продлятся с учетом переноса: 9 мая — праздничный день, а 10 и 11 мая — дополнительные дни отдыха.

Таким образом, на следующей неделе россияне будут работать только четыре дня, с 12 по 15 мая.

На этой неделе тревел-эксперт, основатель агентства премиальных путешествий PrimeTours Александр Перепелки рассказал, что в топ-5 самых популярных направлений на майские праздники 2026 года у россиян вошли Турция, Египет, Россия, Вьетнам и Таиланд, однако ключевым трендом сезона стал рост спроса на внутренний туризм. По данным PrimeTours, спрос на поездки по России на майские вырос на 15% год к году, и это не разовый всплеск, а продолжение устойчивой динамики последних лет.

Ранее россияне рассказали, чего им не хватает в майские праздники.

 
Теперь вы знаете
Пожар в Чернобыле, нарушение перемирия ВСУ и секретные отчеты о пришельцах: главное за 8 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!