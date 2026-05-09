В России начались длинные выходные

В Российской Федерации начались длинные выходные, которые продлятся с 9 по 11 мая. Об этом в беседе с РИА Новости напомнила доцент кафедры трудового права и права социального обеспечения имени К.Н. Гусова Университета имени О.Е. Кутафина Регина Долотина.

Она отметила, что в 2026 году День Победы приходится на субботу, поэтому выходные продлятся с учетом переноса: 9 мая — праздничный день, а 10 и 11 мая — дополнительные дни отдыха.

Таким образом, на следующей неделе россияне будут работать только четыре дня, с 12 по 15 мая.

На этой неделе тревел-эксперт, основатель агентства премиальных путешествий PrimeTours Александр Перепелки рассказал, что в топ-5 самых популярных направлений на майские праздники 2026 года у россиян вошли Турция, Египет, Россия, Вьетнам и Таиланд, однако ключевым трендом сезона стал рост спроса на внутренний туризм. По данным PrimeTours, спрос на поездки по России на майские вырос на 15% год к году, и это не разовый всплеск, а продолжение устойчивой динамики последних лет.

