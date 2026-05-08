«Не в ту дверь зашел»: в Самаре продлили арест причастным к афере на 421 млн рублей

В Самаре суд приступил к рассмотрению дела шести подозреваемых в похищении у пенсионерки 421 миллиона рублей. Об этом сообщает kp.ru.

По данным издания, фигуранты отсутствовали на заседании, их представляли защитники. Адвокаты просили изменить меру пресечения на запрет определенных действий или домашний арест. Один из фигурантов заявил, что не сможет повлиять на следствие.

«Я совершил это преступление, не зная, что совершал. Случайно не в ту дверь зашел. Я не могу влиять ни на следствие, ни на кого, у меня даже знакомых тут нет. Я обычный рабочий», – рассказал он.

Суд согласился с тем, что, находясь на свободе, фигуранты могут скрыться или уничтожить доказательства, поэтому продлил арест на полгода. Также сохранился арест на имущество.

Дело возбудили в начале прошлого года после того, как пенсионерка обратилась в полицию. Она заявила, что неизвестные убедили ее обналичить сбережения и переводить их на «безопасный счет». Всего она отдала 421 миллион рублей.

