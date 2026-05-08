Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииДень Победы — 2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

«Не в ту дверь зашел»: в Самаре продлили арест причастным к афере на 421 млн рублей

В Самаре продлили арест обвиняемым в похищении 421 млн рублей у пенсионерки
Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

В Самаре суд приступил к рассмотрению дела шести подозреваемых в похищении у пенсионерки 421 миллиона рублей. Об этом сообщает kp.ru.

По данным издания, фигуранты отсутствовали на заседании, их представляли защитники. Адвокаты просили изменить меру пресечения на запрет определенных действий или домашний арест. Один из фигурантов заявил, что не сможет повлиять на следствие.

«Я совершил это преступление, не зная, что совершал. Случайно не в ту дверь зашел. Я не могу влиять ни на следствие, ни на кого, у меня даже знакомых тут нет. Я обычный рабочий», – рассказал он.

Суд согласился с тем, что, находясь на свободе, фигуранты могут скрыться или уничтожить доказательства, поэтому продлил арест на полгода. Также сохранился арест на имущество.

Дело возбудили в начале прошлого года после того, как пенсионерка обратилась в полицию. Она заявила, что неизвестные убедили ее обналичить сбережения и переводить их на «безопасный счет». Всего она отдала 421 миллион рублей.

Ранее нижегородка лишилась квартиры из-за звонка из «силового ведомства».

 
Теперь вы знаете
Пожар в Чернобыле, нарушение перемирия ВСУ и секретные отчеты о пришельцах: главное за 8 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!