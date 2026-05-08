Власти назвали сроки восстановления полетов на юге России

Савельев: авиасообщение на юге России будет восстановлено в течение 2-3 дней

Воздушное движение на юге России будет восстановлено в полном объеме в течение двух — трех дней. Об этом сообщил вице-премьер РФ Виталий Савельев, передает РИА Новости.

«В течение буквально двух-трех дней мы восстановим воздушное движение в Ростовской зоне в полном объеме», — сказал он на оперативном совещании президента РФ.

В пятницу утром 13 аэропортов в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах перестали принимать и выпускать самолеты из-за попадания беспилотника в административное здание аэронавигации в Ростове-на-Дону.

До этого обслуживание рейсов приостанавливали еще 14 российских аэропортов. Среди них — столичные воздушные гавани Шереметьево и Внуково, а также аэропорты в Калуге, Сочи, Тамбове, Пскове, Иваново, Саратове, Ярославле, Краснодаре, Ульяновске, Самаре, Пскове и Геленджике. Кроме того, аэропорт в Нижнем Новгороде отправлял и принимал воздушные суда по согласованию с профильными органами.

Ранее в аэропорту Домодедово были сняты ограничения.