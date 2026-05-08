Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииДень Победы — 2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Власти назвали сроки восстановления полетов на юге России

Савельев: авиасообщение на юге России будет восстановлено в течение 2-3 дней
PeopleImages/Shutterstock/FOTODOM

Воздушное движение на юге России будет восстановлено в полном объеме в течение двух — трех дней. Об этом сообщил вице-премьер РФ Виталий Савельев, передает РИА Новости.

«В течение буквально двух-трех дней мы восстановим воздушное движение в Ростовской зоне в полном объеме», — сказал он на оперативном совещании президента РФ.

В пятницу утром 13 аэропортов в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах перестали принимать и выпускать самолеты из-за попадания беспилотника в административное здание аэронавигации в Ростове-на-Дону.

До этого обслуживание рейсов приостанавливали еще 14 российских аэропортов. Среди них — столичные воздушные гавани Шереметьево и Внуково, а также аэропорты в Калуге, Сочи, Тамбове, Пскове, Иваново, Саратове, Ярославле, Краснодаре, Ульяновске, Самаре, Пскове и Геленджике. Кроме того, аэропорт в Нижнем Новгороде отправлял и принимал воздушные суда по согласованию с профильными органами.

Ранее в аэропорту Домодедово были сняты ограничения.

 
Теперь вы знаете
Пожар в Чернобыле, нарушение перемирия ВСУ и секретные отчеты о пришельцах: главное за 8 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!