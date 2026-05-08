Во Владимирской области подростки зверски избили хориста из-за обзывательства

МК: в Александрове подростки напали на хориста
Hryshchyshen Serhii/Shutterstock/FOTODOM

Во Владимирской области конфликт между школьниками закончился госпитализацией. Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на местные паблики.

Инцидент произошел в Александрове, ему предшествовала другая стычка. По данным издания, к компании, в которой находился несовершеннолетний хорист, подошел подросток в возрасте около 14 лет. Он попросил закурить, но дети сказали, что не курят.

Тон компании ему не понравился, поэтому молодой человек запустил в них камнем. Хорист не сдержался и обозвал оппонента, тот решил отомстить.

В результате спустя два дня два подростка 17 и 15 лет зверски избили ребенка на остановке.

«Ударов было столько, что ребенок быстро потерял сознание», – сообщается в публикации.

На потасовку обратила внимание очевидица и попросила агрессоров остановиться. Они ушли только когда заметили, что их снимают.

Пострадавший попал в больницу, где у него диагностировали черепно-мозговую травму и закрытую травму живота.

