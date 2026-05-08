Россиянка рассказала о жизни в Шаолиньском монастыре

Россиянка Екатерина Преображенская уехала в школу кунг-фу при монастыре Шаолиня в Китае , чтобы изменить свою жизнь. Девушка рассказала «Газете.Ru», что мечтала об этом два года и теперь готова поделиться своим опытом.

«Я почти четыре года занимаюсь крав-мага (это боевые искусства израильского спецназа, рукопашка, самооборона). В какой-то момент захотелось прокачать себя, стать сильнее, но это, скорее, была вторичная причина. Первичной было то, что я в какой-то момент осознала, что нам всем отведено всего лет 80, из которых треть уже прошла, а мир такой огромный, столько всего интересного хочется попробовать, в стольких местах побывать. Года два назад я составила свой чек-лист того, что мне обязательно надо сделать и попробовать. Почему кунг-фу? Показалось, что многовековую и богатейшую историю Китая явно придумывали не дураки, что-то такое они знают о тебе, о людях, о сознании и о том, как жить эту жизнь. Я поехала перенять опыт, изучить все не по книжкам, а прожить на себе, посмотреть, как это отразится на мне, моем мировосприятии и мировоззрении», — сообщила Екатерина.

Девушка выбрала школу при монастыре Шаолинь в провинции Хэнань. Распорядок дня там как в армии: подъем в 5:40, три тренировки, небольшие перерывы на еду и немного свободного времени.

«Ты живешь изо дня в день в жесткой дисциплине и так сонастраиваешься с собой и своим телом, что после этого понимаешь, что никогда в жизни не был так внимателен к малейшим изменениям внутри себя. Кунг-фу не опасно, если делать все технически правильно. Но нужна подготовка. Ваше тело должно пройти большой путь, подготовиться, адаптироваться к нагрузкам, привыкнуть, и тогда начинаются набивки, когда ты с каждым разом, ударом все лучше и лучше контролируешь себя, тело и свой беспокойный мозг. Главная мысль не в том, чтобы превратиться в грушу для битья, а в том, чтобы принять факт того, что боль — это постоянный спутник каждого человека на протяжении всей его жизни. И если обычно боль воспринимается телом и мозгом как что-то ужасное, назойливое и парализующее, то тут идея в том, чтобы принять, прожить ее и отпустить. Сохранить холодный ум, глубокое дыхание и фокус на том, что все пройдет и это тоже», — объяснила Екатерина.

По словам россиянки, в школе кунг-фу царила атмосфера абсолютной поддержки, участия и дружбы между учениками. При этом научиться технике приезжали абсолютно разные по возрасту и силам люди со всего мира.

«Одному немцу было 60 лет, и он приехал, потому что это была его мечта. Он решил, что мечты должны сбываться. Когда ты выкладываешься на тренировках, очень важно знать, что тебя окружают те, кто поддержит, на кого можно опереться, просто поплакать в плечо и посмеяться до слез. Все люди там были собраны как будто по принципу: жить как раньше не хочется, а как хочется — непонятно, что делать надо. И нас там собралась большая толпа искателей себя, которые не захотели сдаваться, опускать руки, которые готовы были пойти на все, что-то сделать, чтобы понять и найти свой путь. Мы все искали новые смыслы, а обрели покой на душе, друзей, незабываемые впечатления и готовность идти за мечтой до конца», — заключила Екатерина.

