Юрист рассказал, должен ли сокращаться рабочий день в жару

Во время жары работодатель не обязан сокращать рабочее время или переводить сотрудника на удаленную работу, но есть рекомендации Роспотребнадзора. Об этом «Газете.Ru» рассказала юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
«По общему правилу работодатель несет ответственность за создание и поддержание безопасных условий труда для своих сотрудников. Действующий до 1 марта 2027 года СанПиН 1.2.3685-21 устанавливает нормы температурного режима для рабочего дня в жаркую погоду в помещениях. Однако прямой обязанности работодателя по сокращению рабочего времени или переводу на удаленную работу действующее законодательство не содержит. Существуют лишь рекомендации Роспотребнадзора по сокращению рабочего дня в жару в офисе и на улице. Так, если температура в рабочем помещении достигла +28,5 градусов, то работодателю рекомендуется сократить рабочий день для всех сотрудников на 1 час, при повышении температуры до +29 градусов — на два часа», — пояснил юрист.
Он добавил, что если сотрудники работают на улице, где температура поднялась выше +32,5 градусов, то продолжительность непрерывной работы должна быть не более 20 минут. После этого сотрудники должны отдохнуть в прохладном помещении не менее 10-12 минут.
Хаминский также рассказал, есть ли возможность перейти на удаленную работу во время жары.
«Это зависит от достижения договоренности с работодателем. Работодатель может по собственной инициативе издать приказ о временном переводе на дистанционную работу. Нужно иметь в виду, что время, на которое сокращается рабочий день, считается временем простоя по независящим от работника причинам и подлежит оплате. В соответствии с трудовым законодательством простой оплачивается в размере не менее 2/3 тарифной ставки или оклада. При этом на практике многие работодатели оплачивают время простоя в жару как полное рабочее время», — отметил Хаминский.
