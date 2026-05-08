Юрист рассказал, должен ли сокращаться рабочий день в жару

Юрист Хаминский: рабочий день в жару может быть сокращен на два часа

Во время жары работодатель не обязан сокращать рабочее время или переводить сотрудника на удаленную работу, но есть рекомендации Роспотребнадзора. Об этом «Газете.Ru» рассказала юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.



«По общему правилу работодатель несет ответственность за создание и поддержание безопасных условий труда для своих сотрудников. Действующий до 1 марта 2027 года СанПиН 1.2.3685-21 устанавливает нормы температурного режима для рабочего дня в жаркую погоду в помещениях. Однако прямой обязанности работодателя по сокращению рабочего времени или переводу на удаленную работу действующее законодательство не содержит. Существуют лишь рекомендации Роспотребнадзора по сокращению рабочего дня в жару в офисе и на улице. Так, если температура в рабочем помещении достигла +28,5 градусов, то работодателю рекомендуется сократить рабочий день для всех сотрудников на 1 час, при повышении температуры до +29 градусов — на два часа», — пояснил юрист.

Он добавил, что если сотрудники работают на улице, где температура поднялась выше +32,5 градусов, то продолжительность непрерывной работы должна быть не более 20 минут. После этого сотрудники должны отдохнуть в прохладном помещении не менее 10-12 минут.

Хаминский также рассказал, есть ли возможность перейти на удаленную работу во время жары.

«Это зависит от достижения договоренности с работодателем. Работодатель может по собственной инициативе издать приказ о временном переводе на дистанционную работу. Нужно иметь в виду, что время, на которое сокращается рабочий день, считается временем простоя по независящим от работника причинам и подлежит оплате. В соответствии с трудовым законодательством простой оплачивается в размере не менее 2/3 тарифной ставки или оклада. При этом на практике многие работодатели оплачивают время простоя в жару как полное рабочее время», — отметил Хаминский.

