Общество

Москвичам пообещали лето почти на три недели раньше срока

Кирилл Каллиников/РИА Новости

Метеорологическое лето в Москве может начаться на три недели раньше климатических сроков. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Тем не менее, такая вероятность есть, и метеорологическое лето в столице может стартовать более, чем на три недели ранее средних многолетних сроков», — написал он.

По словам специалиста, аномально раннее начало метеорологической весны в этом году, стартовавшей в столице в последний день календарной зимы, обернулось рекордно теплым мартом и холодным апрелем.

До этого синоптик прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что 9 Мая погода в российских городах-героях будет варьироваться в пределах 20 градусов. Холоднее всего будет в Мурманске, а сильнее всего воздух прогреется в Волгограде. В Керчи, Севастополе и Новороссийске установится в целом схожая погода – прогнозируется около +20 градусов.

Что касается столицы, то здесь на праздничный день прогнозируется пасмурная погода и от +12 до +14 градусов. Аналогичные условия сложатся в Туле, в Смоленске до обеда будет идти дождь, а температура будет колебаться от +10 до +15 градусов. В Петербурге погода будет такой же – ожидается до +15 градусов, заключил синоптик.

