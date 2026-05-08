Новосибирская прокуратура заинтересовалась историей с баннерами к 9 Мая с орангутаном

Прокуратура Новосибирской области инициировала проверку из-за ситуации с баннерами в честь 9 Мая, на которых изображен орангутан. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу регионального ведомства.

«Начинаем проверку сложившейся ситуации», — сказали там.

Директор Новосибирского зоопарка Андрей Шило заявил агентству, что не видит негативного посыла в изображении.

«Мне кажется, это, наоборот, правильная история. Мы — зоопарк, логично, что мы используем в поздравительных баннерах фото животных», — ответил он.

Однако, как сообщает Telegram-канал Mash Siberia, баннеры уже заменили.

Плакаты возмутили горожан. Зоопарк Новосибирска разместил на баннере ко Дню Победы орангутана по кличке Бату. В социальных сетях новосибирцы стали ругать администрацию зоопарка за выбор этого животного, поскольку, по их мнению, оно не ассоциируется с праздником.

