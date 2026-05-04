В ХМАО заметили баннер к 9 Мая с ошибкой

В Пыть-Яхе второй год подряд вешают баннер ко Дню Победы с ошибкой

В Пыть-Яхе на детской школе искусств разместили праздничный баннер с орфографической ошибкой в слове «Победа» — букву «б» заменили на «п». Об этом сообщает информационное агентство URA.RU.

Баннер сразу же демонтировали, но фотография успела разойтись в соцсетях. В мэрии информагентству пояснили, что власти настаивали на предварительном согласовании не только макетов, но и готовых материалов. Однако предприниматель нарушил договоренности.

«Администрация проводит проверку. Баннер провисел буквально несколько минут, но его успели сфотографировать», — сообщили в мэрии.

В прошлом году этот же индивидуальный предприниматель изготовил баннер для местной гимназии, на котором указал, что Великая Отечественная война длилась с 1941 по 2025 год. После этого в администрации ввели обязательное согласование, которое бизнесмен проигнорировал.

Подрядчик принес извинения. Представитель бизнесмена заявила, что ошибка устранена, компания с глубоким уважением относится к празднику Победы.

Также извинился перед жителями от имени администрации замначальника управления по ЖКХ Антон Решетников. Он назвал действия подрядчика прямым нарушением контрактных обязательств и сообщил, что будет поставлен вопрос о штрафных санкциях и целесообразности дальнейшего сотрудничества.

Ранее в Барнауле объяснили появление баннера на День Победы с солдатом с шестью пальцами.