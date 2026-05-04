Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

В ХМАО заметили баннер к 9 Мая с ошибкой

В Пыть-Яхе второй год подряд вешают баннер ко Дню Победы с ошибкой
Shamil Zhumatov/Reuters

В Пыть-Яхе на детской школе искусств разместили праздничный баннер с орфографической ошибкой в слове «Победа» — букву «б» заменили на «п». Об этом сообщает информационное агентство URA.RU.

Баннер сразу же демонтировали, но фотография успела разойтись в соцсетях. В мэрии информагентству пояснили, что власти настаивали на предварительном согласовании не только макетов, но и готовых материалов. Однако предприниматель нарушил договоренности.

«Администрация проводит проверку. Баннер провисел буквально несколько минут, но его успели сфотографировать», — сообщили в мэрии.

В прошлом году этот же индивидуальный предприниматель изготовил баннер для местной гимназии, на котором указал, что Великая Отечественная война длилась с 1941 по 2025 год. После этого в администрации ввели обязательное согласование, которое бизнесмен проигнорировал.

Подрядчик принес извинения. Представитель бизнесмена заявила, что ошибка устранена, компания с глубоким уважением относится к празднику Победы.

Также извинился перед жителями от имени администрации замначальника управления по ЖКХ Антон Решетников. Он назвал действия подрядчика прямым нарушением контрактных обязательств и сообщил, что будет поставлен вопрос о штрафных санкциях и целесообразности дальнейшего сотрудничества.

Ранее в Барнауле объяснили появление баннера на День Победы с солдатом с шестью пальцами.

 
Теперь вы знаете
ИИ нас заменит — и экономика рухнет. Правда ли, что это неизбежно ждет россиян
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!