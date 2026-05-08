Орангутан на баннере ко Дню Победы разозлил жителей Новосибирска

Орангутан на баннере, размещенном на одной из улиц Новосибирска ко Дню Победы, разозлил жителей города. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Зоопарк Новосибирска разместил на баннере ко Дню Победы орангутана по кличке Бату. В социальных сетях новосибирцы ругают выбор этого животного, поскольку, по их мнению, оно не ассоциируется с праздником.

В феврале 2022 года администрация Новосибирска предложила жителям выбрать новогодний талисман города после получения статуса Новогодней столицы. В кандидатах на звание новогоднего символа оказались пятеро питомцев городского зоопарка: манул Айша, орангутан Бату, амурский тигр Макс, снежный барс Саян и белый медвежонок Шилка. Из-за того, что побеждал Бату, голосование досрочно завершили.

