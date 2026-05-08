Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииДень Победы — 2026Война США и Израиля против Ирана
Культура

Орангутан на баннере ко Дню Победы разозлил жителей Новосибирска

Зоопарк Новосибирска раскритиковали за баннер с орангутаном ко Дню Победы
Telegram-канал Mash

Орангутан на баннере, размещенном на одной из улиц Новосибирска ко Дню Победы, разозлил жителей города. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Зоопарк Новосибирска разместил на баннере ко Дню Победы орангутана по кличке Бату. В социальных сетях новосибирцы ругают выбор этого животного, поскольку, по их мнению, оно не ассоциируется с праздником.

В феврале 2022 года администрация Новосибирска предложила жителям выбрать новогодний талисман города после получения статуса Новогодней столицы. В кандидатах на звание новогоднего символа оказались пятеро питомцев городского зоопарка: манул Айша, орангутан Бату, амурский тигр Макс, снежный барс Саян и белый медвежонок Шилка. Из-за того, что побеждал Бату, голосование досрочно завершили.

В 2026 году Россия отмечает 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая в Москве пройдут праздничные мероприятия, военные выставки и концерты. В каком формате пройдет торжественное шествие и что еще запланировано в столице — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Олег Басилашвили вспомнил о мае 1945-го.

 
Теперь вы знаете
Как заставить себя работать после праздников с меньшим стрессом. 6 советов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!